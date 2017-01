(98,5 FM) - L'ex-leader soviétique Mikhail Gorbachev a exprimé sa crainte envers la possibilité d'une troisième guerre mondiale.

Dans un texte d’opinion publié vendredi dans le Time Magazine, Mikhail Gorbachev exprime ses craintes face aux leaders mondiaux qui adoptent un ton très militariste et qui augmentent leurs armements.

«On dirait que le monde se prépare pour une guerre. Il n’y a pas de problème plus urgent que la militarisation de la politique et la nouvelle course aux armements. Notre priorité se doit d’arrêter et de renverser cette course qui va tous nous ruiner», a-t-il écrit.

Gorbachev a indiqué qu’alors que les tensions mondiales sont actuellement très grandes et que les armes sont facilement accessibles, les résultats pourraient être désastreux.

«L’OTAN, les forces russes et les armements déployés à une distance sont maintenant très près les uns des autres, ils peuvent s’atteindre d’un coup», écrit-il.

Celui qui a remporté le Prix Nobel de la paix en 1990 est préoccupé par la rhétorique agressive utilisée par les divers politiciens du monde entier. Il déplore que les commentateurs et les personnalités de la télévision se joignent à cette chorale belliqueuse.

(Source : New York Daily News)