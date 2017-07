Obamacare: Trump menace à la blague de congédier son secrétaire à la Santé

(AP) - Le président Donald Trump a menacé à la blague de congédier son secrétaire à la Santé si un vote crucial pour abroger l'«Obamacare» devait échouer.

Le vote doit se tenir mardi, et il a été annoncé que le sénateur John McCain serait de retour au Sénat à cette occasion.

Par communiqué lundi soir, le bureau de M. McCain a affirmé que le républicain de l'Arizona, diagnostiqué d'une tumeur au cerveau serait de retour, et qu'il a hâte de poursuivre le travail sur des propositions importantes.

Le bureau a particulièrement cité la réforme des soins de santé, la National Defence Authorization Act et de nouvelles sanctions contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord.

M. Trump a affirmé à des milliers de scouts à un rassemblement en Virginie occidentale que le secrétaire à la Santé, Tom Price, se devait d'obtenir les votes nécessaires pour amorcer le débat sur la législation concernant les soins de santé, mardi, s'il ne voulait pas être congédié, le président reprenant sa formule célèbre de l'émission «The Apprentice».

M. Price était présent à l'événement, et le président s'est retourné vers lui après sa déclaration.

Sous des rires dans la foule, le président s'est approché du secrétaire à la Santé pour lui donner une tape amicale dans le dos.

Plus tôt, M. Trump avait exhorté les républicains à respecter leur promesse d'abroger et de remplacer le projet phare en santé de l'ancien président Barack Obama, disant sur Twitter que les républicains avaient «une dernière chance de faire la bonne chose (...) après des années à discuter et à faire campagne» sur la question.

Le leader républicain au Sénat Mitch McConnell prévoit appeler au vote, mardi, pour amorcer le débat sur la pièce législative, bien que le résultat demeure incertain.