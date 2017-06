«Nous ne serons pas le dindon de cette farce» - Guy Chevrette

MONTRÉAL - L'industrie du taxi s'estime laissée pour compte par Québec qui l'ignore et lui met même des bâtons dans les roues: elle quitte donc le comité sur sa propre modernisation, mis sur pied par le gouvernement.

L'annonce en a été faite mardi dans une conférence de presse convoquée à Montréal.

Ce comité n'était qu'une «tentative de diversion» du gouvernement et il n'a tenu que quatre heures de réunion en six mois, a dénoncé Guy Chevrette, le porte-parole de l'industrie - deux heures pour le comité principal, une heure chacune pour deux sous-comités et le troisième ne s'est pas encore réuni, soutient-il.

«C'est évidemment une farce et nous ne serons pas le dindon de cette farce», a martelé M. Chevrette.

Selon M. Chevrette, on est loin d'une démarche sérieuse pour une industrie dont la valeur des permis atteint environ 1,4 milliard $.

«On est 22 000 travailleurs: on a droit à autre chose que du mépris», a-t-il lancé.

Les chauffeurs de taxi déplorent par ailleurs la différence entre leur traitement et celui qui est accordé à Uber. Ils ont dénoncé à maintes reprises le projet pilote lancé en septembre par le gouvernement québécois qui permet à Uber de mener ses activités au Québec.

Les chauffeurs de taxi n'excluent pas de tenir d'autres moyens de pression, sans préciser leurs plans, se contentant de dire qu'il peut y avoir des moyens «très pacifiques mais très efficaces».