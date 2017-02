Montréal: 3 sites de consommation supervisée de drogue autorisés

OTTAWA - Santé Canada a autorisé trois nouveaux sites de consommation de drogue supervisée à Montréal, a fait savoir lundi la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott.

Ils vont s'ajouter aux deux seuls sites existants au pays, qui se trouvent à Vancouver.



La ministre de la Santé a confirmé lundi que 10 autres demandes étaient en cours d'étude concernant l'implantation de sites dans des villes canadiennes.



Alors que les autorités de santé publique sont sollicitées pour lutter contre une crise de surdoses qui sévit au Canada, la ministre indique que le gouvernement fédéral fait sa part pour sauver des vies.



«La crise des surdoses, ça touche des Canadiens partout au pays», a-t-elle commenté en point de presse devant la porte de la Chambre des communes à Ottawa.



La demande qui a fait l'objet d'une approbation est celle du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal pour la mise sur pied de trois sites de consommation supervisée fixes à Montréal.



Les trois sites doivent être situés dans les arrondissements Hochelaga-Maisonneuve et Ville-Marie, en plein coeur de la métropole.



Dans un message transmis sur Twitter, le maire de Montréal, Denis Coderre, s'est dit «très heureux» d'avoir le feu vert d'Ottawa.



L'obtention d'exemptions en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances était nécessaire pour que les sites fonctionnent en toute légalité.



Dans ces sites supervisés, il est possible de consommer des drogues sous la supervision d’un personnel qualifié pouvant offrir un traitement immédiat en cas de surdose. Ces établissements fournissent de l’équipement stérile, de l’information à propos des drogues et des soins de santé de base ainsi qu’un aiguillage vers des services de traitement. Dans la majorité des cas, ils proposent aussi un accès à d’autres services de soins de santé, est-il précisé dans un communiqué diffusé lundi par Santé Canada.



Mme Philpott a indiqué que le ministère effectuera des visites des sites pour s'assurer que des mesures de sécurité adéquates sont en place et que le personnel est choisi de façon appropriée.



Le ministère fait de plus valoir que les sites de consommation supervisée ont donné des résultats positifs au Canada ainsi que dans d'autres pays. La transmission de maladies et les décès par surdose diminuent, de même que les infections, les visites aux urgences et les hospitalisations associées à la consommation de drogues injectables.



Mme Philpott admet toutefois que la création de ces sites ne suffira pas à elle seule à résorber la crise. «Il faut de la prévention», suggère-t-elle aussi.



En décembre, le gouvernement libéral avait allégé le processus visant à établir des sites de consommation supervisée.