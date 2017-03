Maxime Bernier envoie promener Kevin O'Leary

On en parle en ondes : Antoine Robitaille et Alec Castonguay (18:02) Publié le vendredi 17 mars 2017 dans Dutrizac Avec Alec Castonguay et Antoine Robitaille

OTTAWA - Maxime Bernier traite de «perdant» et de «mauvais candidat» son rival Kevin O'Leary dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada, alors que la formation enquête sur des allégations de fraude et de manipulation électorale.

Dans un communiqué, jeudi, Kevin O'Leary accusait les militants d'un de ses rivaux, sans le nommer, d'utiliser des cartes de crédit prépayées, impossibles à retracer, afin de recruter de «faux membres». Il soutenait que cette pratique enfreint les statuts et règlements du parti.



Le Parti conservateur du Canada a indiqué qu'une enquête a été ouverte concernant les allégations du camp O'Leary.



Deux sources qui ne sont pas liées au candidat O'Leary ont estimé que l'homme d'affaires visait vraisemblablement Maxime Bernier.



Le député de Beauce réplique vendredi en soutenant que M. O'Leary lance de la boue pour sauver sa campagne.



M. Bernier soutient qu'il a recueilli plus d'argent que le candidat O'Leary, qu'il a fait signer plus de nouvelles cartes de membre et attiré davantage de bénévoles dans son camp.