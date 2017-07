Los Angeles, Denver et Chicago à portée des missiles nord-coréens?

TOKYO - Le deuxième missile balistique intercontinental mis à l'épreuve par la Corée du Nord aurait volé plus haut et plus longtemps que le dernier, portant les analystes à croire qu'une bonne partie du territoire américain est maintenant à la portée de l'arsenal de Pyongyang.

Le porte-parole des autorités japonaises, Yoshihide Suga, indique que le missile tiré tard vendredi a volé pendant environ 45 minutes, soit cinq minutes de plus que le dernier, avant de tomber dans les eaux entre le Japon et la péninsule coréenne.



Les analystes estimaient que le missile balistique intercontinental testé le 4 juillet dernier aurait pu atteindre l'Alaska. Selon le physicien David Wright, celui de vendredi aurait élargi ce rayon jusqu'aux villes de Los Angeles, de Denver et de Chicago. M. Wright avance que si les informations circulant sur sa trajectoire sont correctes, il aurait théoriquement une portée d'au moins 10 400 kilomètres, selon le poids et la taille de son ogive.



La Corée du Nord procède normalement à ses tirs de missiles ou à ses essais nucléaires en début de journée. Pyongyang pourrait avoir choisi de lancer ce missile en pleine nuit pour démontrer qu'elle peut le faire à n'importe quel moment, rendant ses tirs plus difficiles à détecter.



L'état-major sud-coréen a précisé que le missile avait été tiré depuis la province nord-coréenne du Jagang, dans le nord du pays.



Selon l'agence centrale de presse nord-coréenne, le président Kim Jong-un a déclaré que cet essai confirme sa capacité de lancer un missile «à partir de régions et d'emplacements aléatoires, à des moments aléatoires», avec l'«ensemble» des États américains continentaux à sa portée.



La vitesse à laquelle la Corée du Nord a développé ses programmes de missiles et sa technologie nucléaire en surprend plus d'un, alors que les sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l'ONU serrent l'étau autour de ce pays appauvri.



Plus tôt cette semaine, l'agence américaine du renseignement de la défense aurait conclu que la Corée du Nord pourrait se doter dès l'an prochain d'un missile balistique intercontinental fiable et capable de transporter des armes nucléaires.



Le président Donald Trump a publié une déclaration condamnant le test de missile de vendredi, le décrivant comme une menace pour le monde. Il a aussi voulu démentir l'affirmation de la Corée du Nord selon laquelle les armes nucléaires assurent sa sécurité. «En réalité, ils ont l'effet inverse», a-t-il écrit, promettant de «prendre toutes les mesures nécessaires» pour assurer la sécurité des États-Unis et de ses alliés.