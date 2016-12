Les républicains veulent abroger «Obamacare», mais des divisions subsistent

WASHINGTON - Les républicains sont tous essentiellement d'accord à l'idée d'abroger la réforme de la santé du président Barack Obama, mais ils se montrent toutefois très divisés sur la manière de combler le vide de la loi surnommée «Obamacare».

Certains républicains se contenteraient de réviser et de changer l'image de la réforme en retirant ses sections les plus controversées, dont ses exigences pour que la majorité des Américains aient une assurance santé, mais en conservant les parties les plus populaires.

D'autres déchireraient complètement la Loi sur la protection des patients et les soins abordables et ne la remplaceraient pas par un autre texte législatif.

Le président désigné Donald Trump et les dirigeants républicains du Congrès devront unir leurs troupes pour apporter ces changements complexes qui affecteront la vie de millions d'Américains. Pour certaines personnes à la santé fragile, il s'agit littéralement d'une question de vie ou de mort.

Les républicains ont devant eux un «chemin très étroit» puisqu'ils doivent s'assurer de mesurer les impacts politiques tout en proposant une nouvelle loi viable, a souligné Grace-Marie Turner, du Galen Institute, un groupe de réflexion spécialisé sur les soins de santé.

Le succès n'est pas garanti et les républicains pourraient regretter de s'être présentés comme les pourfendeurs de l'Obamacare. Mais le président de la Commission des voies et moyens de la Chambre des Représentants, Kevin Brady, semble peu inquiet face à ce défi.