Les candidats à la présidence française réunis sur le plateau de France 2

PARIS - Les 11 candidats qui espèrent diriger la France ont pris part, jeudi, à une émission politique sur France-2, alors que les informations arrivaient peu à peu concernant la fusillade sur les Champs-Élysées au cours de laquelle un assaillant a tué un policier.

À quelques jours seulement du premier tour, les candidats disposaient chacun de 15 minutes pour répondre à des questions individuelles sur leur programme et pour présenter une brève conclusion.

Le déclenchement de l'intervention policière sur les Champs-Élysées, à Paris, n'était pas connu avant que les candidats ne prennent place sur le plateau de France-2. Ils ont été informés de la situation au cours de l'émission, qui était avant tout une succession d'entretiens.

Les quatre candidats qui arrivent en tête dans les sondages, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, tentaient notamment d'impressionner les quelque 30 pour cent d'électeurs français qui n'ont pas encore arrêté leur choix.

L'issue de la campagne est de plus en plus difficile à prédire. Les deux candidats qui recueilleront le plus de votes s'affronteront au deuxième tour, le 7 mai.