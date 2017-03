Leitao invite Bombardier à revoir sa politique de rémunération

MONTRÉAL - Le ministre québécois des Finances, Carlos Leitao, demande carrément au conseil d'administration de Bombardier de revoir sa politique de rémunération de ses hauts dirigeants.

De passage à Montréal vendredi, alors qu'il prononçait sa traditionnelle allocution d'après-présentation du budget devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le ministre Leitao n'avait pas l'air d'apprécier la situation, alors qu'il devait commenter une hausse de la rémunération globale des hauts dirigeants de Bombardier qui passe mal dans la population.



Cette augmentation a suscité un vent de critiques, particulièrement dans le contexte où le constructeur d'avions a reçu de l'aide gouvernementale des deux ordres de gouvernement et a également procédé à des milliers de mises à pied.



À ses côtés, sa collègue de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade, a invité l'entreprise à réfléchir au geste qu'elle doit poser pour démontrer qu'elle comprend la situation et le malaise que cette annonce a créé.