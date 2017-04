Le vice-président Mike Pence en Corée du Sud sur fond de tension

SÉOUL, Corée, République de - Le vice-président américain Mike Pence est en visite en Corée du Sud, au moment où la tension est à son paroxysme dans la péninsule coréenne.

Son arrivée à Séoul, dimanche, est survenue quelques heures après un tir de missile raté de la Corée du Nord. Selon Washington, il aurait explosé quatre ou cinq secondes après son lancement. Cette initiative de Pyongyang se voulait sans doute un message de défi à l'intention de l'administration de Donald Trump. Le vice-président survolait la mer de Béring à bord d'Air Force Two au moment de la détonation.



Ce revers des autorités nord-coréennes survient au lendemain du défilé militaire en l'honneur du fondateur de la Corée du Nord, le grand-père de l'actuel président Kim Jong-un. Le numéro 2 du régime avait profité de cet événement de propagande pour affirmer que le pays était prêt à répliquer à toute provocation des Américains.



Peu après son arrivée dimanche, Mike Pence est allé déposer une couronne de fleurs au Cimetière national de Séoul. Il a ensuite pris part à une messe de Pâques dans le quartier général sud-coréen de l'armée américaine.



De Floride, le président Donald Trump a affirmé que la Chine travaillait de concert avec les États-Unis quant au «problème de la Corée du Nord».



La semaine dernière, il n'a finalement pas accusé la Chine de manipuler sa devise, contrairement à son engagement électoral. Sur Twitter, dimanche, il a dit «attendre de voir ce qui va se passer» dans le cadre de leur collaboration.



Son conseiller à la sécurité nationale H. R. McMaster a déclaré que M. Trump «est manifestement à l'aise de prendre des décisions difficiles», citant en exemple les frappes contre la Syrie en réaction à la plus récente attaque chimique.



En entrevue sur la chaîne ABC, M. McMaster a toutefois précisé que la Maison-Blanche souhaitait une solution pacifique pour mettre fin au développement d'armes en Corée du Nord et pour y éliminer la menace nucléaire.



Les États-Unis adopteraient dorénavant une politique de «pression et mobilisation maximales», avec le soutien de Beijing.



Durant son séjour en Asie, Mike Pence devra présenter cette approche stratégique aux dirigeants japonais et sud-coréens.



Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont déployé un porte-avions et une flotte de vaisseaux dans les eaux à proximité de la péninsule coréenne.



La Corée du Nord lance régulièrement des missiles à faible portée, mais tâche également de développer des armes qui pourraient éventuellement atteindre l'Amérique du Nord.



L'an dernier seulement, Pyongyang a conduit deux tests nucléaires.