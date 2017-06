Le Réseau électrique métropolitain est lancé

Julie-Christine Gagnon

MONTRÉAL - Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé, jeudi matin, un engagement de 1,28 milliard $ du gouvernement fédéral pour la réalisation du Réseau électrique métropolitain (REM), projet ferroviaire majeur dans la région de Montréal qui doit relier la ville aux banlieues et à l'aéroport international qui porte le nom de son père.

L'annonce a été faite par M. Trudeau à la gare centrale de Montréal, aux côtés du premier ministre Philippe Couillard, du maire de Montréal, Denis Coderre, et de Michael Sabia, le patron de la Caisse de dépôt et placement du Québec.



Le premier ministre a indiqué que le projet de transport de 6 milliards $ s'inscrit dans la volonté d'Ottawa d'investir davantage dans le transport en commun afin, notamment, de réduire les gaz à effet de serre.



En janvier 2015, le gouvernement québécois et la Caisse de dépôt et placement du Québec avaient annoncé leur accord devant mener à la construction du REM.



Québec avait appelé Ottawa à injecter au moins un milliard de dollars dans le projet, lequel bénéficie déjà de la contribution de la caisse de dépôt.



Le fédéral s'est engagé à investir environ 186 milliards $ sur 11 ans dans les projets d'infrastructures à travers le pays.



Comme l'écrivait La Presse canadienne mercredi, l'appui fédéral au projet prendra initialement la forme d'une subvention par l'entremise de l'accord sur le financement des infrastructures avec Québec.



Par la suite, la demande de financement sera soumise à la future Banque de l'infrastructure, qui décidera si elle accepte d'assumer ce financement ou non.



Si elle accepte, la subvention retournera dans l'enveloppe disponible pour le Québec en matière d'infrastructures. Si la Banque refuse d'assumer le financement, l'enveloppe de subvention fédérale sera réduite de 1,28 milliard $, mais le premier ministre Trudeau assure qu'il y aura toujours assez d'argent pour financer aussi le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal et un éventuel projet de service rapide de bus (SRB) à Québec.



La Banque de l'infrastructure vise à utiliser des fonds publics pour créer un effet de levier attirant des milliards de dollars supplémentaires issus d'investisseurs privés. L'objectif est de permettre le financement de nouveaux projets d'envergure tels que des lignes ferroviaires, des ponts et des infrastructures de transport.



Le projet de REM répond à plusieurs critères qui seront recherchés par la banque, mais il reviendra ultimement aux responsables de la banque de prendre une telle décision.