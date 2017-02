Le PQ suggère des mesures pour améliorer l'intégration des immigrants

MONTRÉAL - C'est en invoquant une «prise de conscience nationale» depuis l'attentat au Centre culturel islamique de Québec, le 29 janvier, que le chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, a présenté, lundi, une série de mesures destinées à améliorer l'intégration des immigrants et à combattre le racisme et la discrimination au Québec.

Le plan d'action dévoilé par M. Lisée comporte une vingtaine de mesures touchant l'emploi, le logement, l'éducation et la francisation, notamment.

On y retrouve, entre autres, des propositions pour assurer une meilleure reconnaissance des diplômes et des compétences des immigrants, qui sont aux prises avec des taux de chômage beaucoup plus élevés que la moyenne des Québécois.

Ces propositions impliquent le déblocage de goulots persistants que l'on retrouve chez certains ordres professionnels et dans les institutions d'enseignement, par exemple.

Certaines mesures visent aussi à contrer la discrimination à l'embauche, notamment en interdisant l'exigence d'une première expérience de travail canadienne, qui crée un cercle vicieux auquel il est impossible d'échapper lorsqu'un candidat nouvellement arrivé se cherche un premier emploi.

Le PQ propose également d'instaurer des amendes salées dans les cas de discrimination pour l'obtention d'un emploi ou d'un logement, parallèlement à des mesures de soutien financier pour l'incitation à l'embauche d'immigrants et à l'offre de stages.

De plus, il suggère de donner plus de mordant au programme d'embauche des minorités par l'État québécois en insistant sur les objectifs à atteindre, notamment par le biais de la discrimination positive.

Le PQ, qui a déjà fait part de son intention de mettre au rancart le cours d'éthique et culture religieuse, veut remplacer celui-ci par un cours sur la citoyenneté qui ferait la promotion d'une «culture de l'antiracisme et contre la discrimination» dans un ensemble de notions sociales comprenant, entre autres, le fait religieux, l'égalité entre les hommes et les femmes, la démocratie, la sexualité et autres.

Enfin, en plus de nombreuses initiatives de sensibilisation, incluant sur les réseaux sociaux, le Parti québécois insiste sur les mesures de francisation et l'intégration d'un plus grand nombre d'immigrants dans les conseils d'administration d'organismes publics et parapublics, parmi les candidats et employés des partis politiques et dans les manifestations culturelles.