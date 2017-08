Le PLQ et le PQ végètent tandis que la CAQ maintient sa popularité

MONTRÉAL - Pendant que les intentions de vote restent à des seuils historiquement bas pour le Parti libéral du Québec (PLQ) et le Parti québécois (PQ), la Coalition avenir Québec (CAQ) maintient sa popularité.

Selon un sondage Léger réalisé cette semaine pour le compte du Devoir, du Journal de Montréal et du Globe and Mail, le PLQ est toujours en première place, mais avec seulement 32 pour cent d'appui, contre 28 pour cent pour la CAQ et 22 pour cent pour le PQ.

La CAQ est en tête des intentions de vote dans la capitale nationale, à égalité avec le PQ à Montréal, et elle domine largement ses deux principaux adversaires dans les régions.

Quant à Québec solidaire, ses appuis ont reculé à 12 pour cent.

François Legault écrase tous ses concurrents quand on demande quel chef de parti ferait un meilleur premier ministre. Il récolte 24 pour cent de la faveur populaire, contre 18 pour cent pour Philippe Couillard.

À noter que 17 des 26 ministres libéraux évalués reçoivent une note négative.

Le sondage Léger a été réalisé par Internet auprès de 1002 Québécois du 21 au 24 août.

Sur la scène fédérale, les libéraux dominent avec 43 % des intentions de vote des Québécois, devant le Nouveau Parti démocratique, à 19 pour cent, le Bloc québécois, à 16 pour cent, et le Parti conservateur, à 15 pour cent.