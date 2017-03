Le Pen en visite chez Poutine

MOSCOU - Le président russe Vladimir Poutine a tenu une rencontre surprise avec la candidate d'extrême-droite à la présidentielle française Marine Le Pen, vendredi, mais a nié toute suggestion voulant que la Russie tente d'influencer l'élection en sa faveur.

Mme Le Pen a rencontré M. Poutine quelques heures après une visite de la chambre basse du parlement russe. Lors de sa rencontre avec des membres de la Douma, Mme Le Pen a déclaré que la Russie et la France devaient travailler ensemble pour sauver le monde de la mondialisation et du fondamentalisme islamiste.



De telles positions la placent en accord avec les visions du Kremlin, alimentant les spéculations voulant que la Russie tente d'influencer l'élection française. M. Poutine a toutefois nié ces allégations, affirmant qu'il ne souhaitait pas influencer les événements, mais qu'il s'accordait le droit de rencontrer des représentants de toutes les sphères politiques.



Mme Le Pen a effectué plusieurs séjours en Russie et a souvent rencontré des décideurs russes. Moscou s'est rapproché de plusieurs partis d'extrême-droite en Europe au moment où la Russie et l'Occident vivent des tensions au sujet du conflit en Ukraine et de la guerre en Syrie.



Les deux rondes de l'élection présidentielle française auront lieu le 23 avril et le 7 mai. On s'attend à ce que Mme Le Pen soit l'une des deux candidats qui obtiendront le plus de votes le 23 avril et qui poursuivront au deuxième tour le 7 mai.