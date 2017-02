Le Parti libéral du Canada rejette Alan DeSousa

OTTAWA - Le Parti libéral du Canada (PLC) refuse que le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa, se présente sous sa bannière à l'élection complémentaire du 3 avril prochain.

Le politicien, qui briguait l'investiture dans la circonscription de Saint-Laurent, a affirmé mardi à La Presse canadienne que le comité du feu vert avait rejeté sa candidature.





Le candidat éconduit a confirmé qu'il avait porté cette décision en appel lundi matin.



«J'ai l'intention de faire tout en mon possible pour m'assurer que mon nom est sur le bulletin pour l'assemblée d'investiture», a-t-il tranché à l'autre bout du fil, mardi.



Le maire DeSousa a plaidé qu'il devrait revenir à ses concitoyens de Saint-Laurent de choisir «qui ils veulent comme candidat libéral et qui doit les représenter à Ottawa».



«Le premier ministre a promis un processus ouvert et transparent, et je veux que cette promesse soit respectée», a-t-il tranché.



Les règles nationales intérimaires de sélection du PLC stipulent que le comité du feu vert tient compte, «au minimum», de la vérification des antécédents, de la situation financière et de toute question ou toute préoccupation relative à l'éthique, entre autres critères.



Le maire DeSousa soutient qu'on ne lui a fourni aucune explication pour le rejet de sa candidature.



Au Parti libéral du Canada, on n'a pas voulu commenter la décision du comité du feu vert.



«Pour des raisons de confidentialité, le parti ne peut pas émettre de commentaires sur les détails d'un dossier en particulier», a écrit dans un courriel la porte-parole Marjolaine Provost.



«Les règles nationales détaillent la procédure rigoureuse à laquelle s'attendent les Canadiens de la part d'un parti politique national», a-t-elle ajouté.



La course à l'investiture libérale dans la circonscription de Saint-Laurent compte dans ses rangs l'ex-ministre québécoise de l'Immigration, Yolande James, ainsi que la professeure en fiscalité et ancienne candidate du PLC, Marwah Rizqy, qui ont obtenu le feu vert du parti mercredi dernier.



Le maire DeSousa n'a pas voulu dire si le parti avait voulu favoriser l'une ou l'autre de ces candidatures en écartant la sienne.



La semaine dernière, Yolande James a confirmé avoir été encouragée à se présenter sous la bannière libérale dans la circonscription de Saint-Laurent par des gens au PLC, mais a assuré du même souffle qu'elle n'avait droit à aucun traitement de faveur.



«Oui, je connais beaucoup, beaucoup de monde au Parti libéral, et il y a des gens qui m'ont approchée», a-t-elle expliqué en entrevue avec La Presse canadienne, se décrivant toutefois comme une «candidate à l'investiture comme les autres».



L'élection complémentaire a été provoquée par le départ de Stéphane Dion, qui a accepté un poste d'ambassadeur du Canada auprès de l'Allemagne et de l'Union européenne après avoir été écarté du cabinet lors d'un remaniement, en janvier dernier.



La date de l'assemblée d'investiture n'a pas encore été fixée.



Accusations de favoritisme en Ontario



Le PLC a été accusé de favoritisme dans le processus d'investiture en cours dans une autre circonscription où les électeurs ont été appelés aux urnes, Markham-Thornhill, en Ontario, laissée vacante par le départ de l'ancien ministre de l'Immigration, John McCallum.



Une candidate, Juanita Nathan, affirme que plus de 2000 personnes qu'elle a recrutées ne pourront voter à l'assemblée, car le PLC a fixé rétroactivement la date limite d'inscription au 14 février — la veille du jour où elle a commencé à inscrire des noms dans le système.



Or, l'une de ses concurrentes dans cette course est Mary Ng, une ancienne employée de haut rang du premier ministre Justin Trudeau. Mme Nathan allègue que la procédure semble favoriser sa rivale.



L'équipe de campagne de Mary Ng assure avoir appris les changements quant à la date limite en même temps que tout le monde et affirme que «des centaines» de partisans de Mme Ng seront également dans l'impossibilité de voter.



Trois autres élections fédérales partielles sont prévues le 3 avril prochain: une autre en Ontario (dans Ottawa-Vanier, pour remplacer feu Mauril Bélanger) et deux en Alberta (dans Calgary Heritage et Calgary Midnapore, pour remplacer Stephen Harper et Jason Kenney).