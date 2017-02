Le nouveau président allemand critique de Trump

Frank-Walter Steinmeier/Photo: archive Associated Press

Frank-Walter Steinmeier/Photo: archive Associated Press

BERLIN - Une assemblée spéciale a élu à la présidence allemande l'ancien ministre des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier, un diplomate généralement réservé mais qui avait été fortement critique de Donald Trump durant la campagne présidentielle américaine.

M. Steinmeier a obtenu, dimanche, à Berlin, une majorité écrasante des voix de l'assemblée composée des 630 membres de la chambre basse et d'un nombre équivalent de représentants des 16 États allemands.

Il succède à Joachim Gauck, un ancien pasteur et militant prodémocratie de l'Allemagne de l'Est de 77 ans qui n'a pas brigué un second mandat de cinq ans en raison de son âge.

Le président allemand a peu de pouvoir exécutif, mais est considéré comme une figure morale importante et un symbole pour le pays en tant qu'hôte de dignitaires en visite.

Dans son discours d'acceptation, dimanche, M. Steinmeier a déclaré qu'il fallait être «brave» afin de ne pas craindre l'avenir. Il a dit croire que le monde vivait des «moments difficiles», mais que l'Allemagne, en tant que démocratie en santé, avait la responsabilité de se battre pour la stabilité.

Le nouveau président s'est félicité que l'Allemagne soit devenue un symbole d'espoir pour plusieurs dans le monde après avoir surmonté les épreuves des guerres et du totalitarisme.

Questionné en août à propos de la montée du populisme de droite en Allemagne et ailleurs dans le monde, M. Steinmeier avait critiqué ceux qui «utilisent la peur en politique».

Il avait donné en exemples le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD), les promoteurs de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et «les prêcheurs de la haine, comme Donald Trump en ce moment aux États-Unis».

Sous la gouverne de la chancelière Angela Merkel, M. Steinmeier, âgé de 61 ans, a agi à deux reprises comme ministre des Affaires étrangères, de 2005 à 2009 puis de nouveau à partir de 2013 jusqu'à cette année.