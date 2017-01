Le leader acadien Jean-Guy Rioux est mort

Le leader acadien, Jean-Guy Rioux, est décédé mercredi à l'hôpital régional de Bathurst à l'âge de 76 ans.

Originaire de Shippagan, M. Rioux était hospitalisé aux soins intensifs depuis le 2 janvier.



Jean-Guy Rioux a notamment occupé les fonctions de vice-recteur au campus de Shippagan de l'Université de Moncton de 1979 à 1990. Selon l'établissement universitaire, la contribution de M. Rioux au développement de la francophonie canadienne à l'international a été « exceptionnelle ».



Ancien président du Congrès mondial acadien, il occupait jusqu'à l'an dernier, la présidence du Conseil d'éducation du district scolaire francophone nord-est. Jean-Guy Rioux a aussi siégé au conseil d'administration de CKRO, Radio-Péninsule, pour un mandat de quatre ans.



Il a été nommé à l'Ordre du Canada en 2011 et à l'Ordre du Nouveau-Brunswick en 2016. Il est devenu membre honoraire de l'Association canadienne d'éducation de langue française il y a près de 15 ans.



L'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick a parlé d'un homme de convictions ayant toujours été un «allié et un fervent défenseur de la cause acadienne».



«C'est une immense perte pour l'Acadie», a dit Philippe Beaulieu, le président de l'AAAPNB par communiqué. «Il était de ces personnes qui ont toujours du temps à consacrer à la cause en laquelle il croit et qui ne craignent pas de prendre la parole», a-t-il ajouté.