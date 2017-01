Le dernier discours de Barack Obama? (vidéo)

WASHINGTON - Le président américain sortant, Barack Obama, a défendu mercredi sa décision de commuer la peine de l'ancienne analyste du renseignement militaire américain Chelsea Manning, faisait valoir que «la justice a été rendue» dans son cas.

Prenant la parole au cours de ce qui sera vraisemblablement sa dernière conférence de presse en tant que président, M. Obama a soutenu que la taupe de WikiLeaks avait déjà purgé une «dure peine en prison» et que sa libération prochaine - en mai - ne laissera pas croire aux Américains que le fait de divulguer des renseignements hautement confidentiels n'est pas puni par la justice.





Les républicains ont vertement critiqué la décision de M. Obama, qui a pour effet de réduire de près de 30 ans la peine de Mme Manning, reconnue coupable d'avoir divulgué des milliers de documents à WikiLeaks.



L'ex-analyste était connue sous le nom de Bradley Manning au moment de son arrestation, en 2010, et a déjà purgé plus de six ans de sa peine de 35 ans d'emprisonnement.



Les avocats du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, ont de leur côté déclaré, plus tôt mercredi, que les responsables américains n'avaient toujours pas rempli les conditions fixées par celui-ci pour qu'il consente à être extradé aux États-Unis.



La semaine dernière, M. Assange avait dit qu'il n'opposerait aucune résistance à son extradition si Chelsea Manning était graciée par le président Obama.



Les avocats de celui qui est réfugié depuis plus de quatre ans à l'ambassade d'Équateur à Londres soutiennent désormais que leur client réclame la libération «immédiate» de Mme Manning.



L'avocat américain du fondateur de WikiLeaks, Barry Pollack, a insisté pour dire que M. Assange était cohérent dans ses demandes.



Mardi, M. Assange a salué par le biais de Twitter la commutation de la peine de Mme Manning, remerciant «tous ceux qui ont fait campagne pour la (demande de) clémence à l'égard de Chelsea Manning» et soulignant que leur «courage et (leur) détermination a rendu possible l'impossible».