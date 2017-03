Le compte Twitter de McDonald's se fait pirater et insulte Trump

(98,5 FM) - Le compte Twitter officiel de la chaîne de restauration rapide McDonald's a été piraté, jeudi matin.

Le message en question a été rapidement supprimé.

Il disait : « Vous êtes une caricature dégoutante de la fonction de président et nous aimerions le retour de Barack Obama. En plus, vous avez de petites mains. »

Une porte-parole de la multinationale a fait savoir qu'une enquête était en cours pour connaître l'origine du piratage.

Twitter notified us that our account was compromised. We deleted the tweet, secured our account and are now investigating this.