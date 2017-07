Justin Trudeau vante le grand pays qu'est le Canada

OTTAWA - Le premier ministre Justin Trudeau estime que le 150e anniversaire de la Confédération canadienne est l'occasion de «célébrer les réalisations de notre grand pays, de réfléchir à notre passé ainsi qu'au moment présent, et de tourner notre regard vers l'avenir avec assurance».

Par voie de communiqué, M. Trudeau rappelle qu'au coeur de l'histoire du Canada, «on retrouve des millions de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires».

Il souligne que «notre terre» est celle des peuples autochtones, de ceux qui s'y sont installés ensuite, et des nouveaux arrivants.

Le premier ministre indique également que le Canada a enchâssé les valeurs les plus chères dans la Charte des droits et libertés: soit l'égalité, la diversité, la liberté individuelle et les deux langues officielles.

Justin Trudeau déclare que le Canada est destiné à un avenir prometteur et à de grandes responsabilités. Au cours des 150 prochaines années, «nous continuerons à relever les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés, les changements climatiques étant parmi les premiers».

Il ajoute: «Nous surmonterons les difficultés comme nous l'avons toujours fait, en travaillant avec acharnement, détermination et espoir».