Justin Trudeau est arrivé pour les commémorations de Vimy

OTTAWA - Le premier ministre Justin Trudeau est arrivé en France, samedi soir, pour participer aux commémorations entourant le 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy.

Quelque 25 000 Canadiens se joindront à M. Trudeau et d'autres dignitaires alors qu'ils se recueilleront au Mémorial national du Canada à Vimy, dimanche, à l'occasion du centième anniversaire du début de la célèbre bataille. Plusieurs autres devraient regarder la cérémonie qui sera retransmise à la télévision et la radio.



La cérémonie commencera à 16 h, heure locale (10 h, heure de Montréal) à Vimy. L'événement de deux heures comprendra des prestations théâtrales et musicales offertes par des artistes, dont les chanteuses québécoises Isabelle Boulay et Coeur de pirate, selon les médias français. Le président français François Hollande et le prince Charles prononceront également des discours.



Parallèlement, à Ottawa, une cérémonie se tiendra au Monument commémoratif de guerre du Canada, dès 8 h 30.



Plus tôt dans la journée, M. Trudeau participera à un dîner de travail avec le président Hollande à Hôtel de la préfecture du Pas-de-Calais, à Arras, tout près de Vimy.



M. Trudeau et son épouse, Sophie Grégoire-Trudeau, visiteront ensuite le Centre d’accueil et d’éducation de Vimy, ainsi que les tranchées et les tunnels sur le site.



La bataille de Vimy, qui a fait rage du 9 au 12 avril 1917, est considérée comme un point tournant de l'histoire canadienne, bien qu'elle n'ait pas été la plus importante sur le plan militaire.