Journée internationale des femmes: Sophie Grégoire invite à célébrer... les hommes

Sophie Grégoire et Justin Trudeau/Facebook

MONTRÉAL - En cette Journée internationale des femmes, l'épouse du premier ministre du Canada, Sophie Grégoire, invite les femmes à célébrer les hommes.

Dans un message publié sur sa page Facebook, Mme Grégoire écrit que les femmes devraient célébrer les garçons et les hommes qui les encouragent à être ce qu'elles sont vraiment, qui traitent les filles et les femmes avec respect et qui n'ont pas peur de parler haut devant les autres.

Mme Grégoire invite ensuite les femmes à prendre une photo main dans la main avec leur allié et à la diffuser dans les médias sociaux.

Elle écrit qu'on pourra ainsi susciter un mouvement qui incitera davantage d'hommes à lutter avec les femmes pour des lendemains meilleurs et l'égalité des droits et des chances pour tous.

Elle accompagne d'ailleurs son message d'une photo où on la voit tenant la main de son époux, le premier ministre Justin Trudeau.