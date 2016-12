Guerre des sondeurs entre CROP et Léger Marketing

(98,5 FM) - D'après un sondage Léger-Le Devoir-Le Journal de Montréal publié samedi, le Parti libéral du Québec (PLQ) aurait perdu des plumes à propos des intentions de vote des électeurs, enregistrant son pire résultat depuis les élections de 2012. Or, un autre sondage CROP-La Presse diffusé la semaine passée donnait une avance de 13 points aux libéraux sur le Parti québécois (PQ).

Deux analyses, deux visions opposées. Entrevue avec Alain Giguère, président de CROP, Christian Bourque, vice-président chez Léger Marketing, puis Bryan Bréguet, auteur du blogue To close to call.

Peut-on affirmer qu’il existe une guerre des sondages ? Si oui, qui dit vrai ? Voilà à quoi étaient invités les trois spécialistes du sondage, à l'émission Puisqu'il faut se lever, lundi matin.

«C’est un échantillon, c’est un sondage, a nuancé M. Giguère en début d’entretien. Si nous avions les moyens de faire un recensement tous les mois pour voir ce que six millions d’électeurs pensent du gouvernement et pour qui ils voteraient, nous aurions certainement des résultats différents, mais [ce n’est pas le cas]. Nous pouvons errer avec un sondage, à l’occasion. Il est difficile de conclure avec un seul sondage. Je suis quand même étonné de constater qu’il y a une différence assez importante entre CROP et Léger Marketing, deux mois de suite. Historiquement, nous avons des résultats fort semblables.»

Du côté de Léger Marketing, M. Bourque a indiqué que l’effritement des intentions de vote pour le Parti libéral est tout à fait plausible.

«Si on retourne à la rentrée de septembre, les libéraux étaient en avance avec 35 %. Aujourd’hui, ils sont à 30 %. Ces petits points qu’ils perdent à gauche et à droite vont essentiellement à la Coalition Avenir Québec (CAQ), qui est passée de 22 à 26 % des appuis sur la même période. Nos résultats semblent correspondent à ce qu’on entend... Et on entend surtout de la grogne.»

Quant à Bréguet, il a tenu à souligner que cette différence dans l’analyse des deux maisons de sondage était déjà perceptible lors de certaines études faites durant l’été. «Ça fait 6 ou 7 mois que CROP met le Parti québécois à 25 ou 26 % alors qu’il était autour de 29 ou 30 % pour Léger Marketing. En ce moment, les deux firmes nous montrent des tendances complètement différentes. Les derniers mois n’ont fait qu’accentuer celles-ci.»

Questionné par Paul Arcand quant aux causes pouvant expliquer un tel écart, Bréguet s’est dit perplexe. «Ils ont des méthodologies, en terme d’échantillonnage, et des questions très similaires. Je n’arrive pas vraiment à pouvoir expliquer ces différences.»

Selon Alain Giguère, d’autres sondages seront nécessaires afin de bien lire ce que pensent les électeurs. «La grande majorité du temps, l’industrie des sondages n’est pas si mauvaise. Il faut vivre avec les contraintes de notre métier. Durant l’élection américaine, les sondeurs ont fort bien estimé le vote populaire. Ce sont les grands électeurs (du collège électoral) qui ont fait la différence.»

«On parle beaucoup d’une guerre des sondeurs, a renchéri M. Bourque. Par contre, ça n’avantage personne dans l’industrie qu’il y ait une telle guerre. On préfère que les sondeurs lisent essentiellement dans la même réalité.»

