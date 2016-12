Donald Trump se fait entendre sur Twitter avant le vote du collège électoral

(Cogeco Nouvelles) - Le président élu Donald Trump a encore utilisé Twitter pour se faire entendre dimanche, à la veille du vote du collège électoral.

Il a dit : «Si mes nombreux partisans agissaient et menaçaient des gens comme ceux qui ont perdu l'élection le font, ils seraient méprisés et traités de noms terribles!»

If my many supporters acted and threatened people like those who lost the election are doing, they would be scorned & called terrible names!