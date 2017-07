Donald Trump dit qu'«il est temps d'aller de l'avant» avec la Russie

WASHINGTON - Le président américain, Donald Trump, a déclaré dimanche qu'«il est temps d'aller de l'avant pour travailler de manière constructive avec la Russie» après son long face-à-face avec son homologue russe, Vladimir Poutine. M. Trump évite toutefois de préciser s'il croit ce dernier lorsqu'il nie toute ingérence du Kremlin dans l'élection présidentielle de 2016.

Dans une série de publications Twitter, à son retour du sommet du G20, en Allemagne, Donald Trump est revenu sur sa première rencontre avec M. Poutine. Il rapporte que le dirigeant russe a «nié avec véhémence» les conclusions des agences de renseignement américaines selon lesquelles des pirates informatiques et propagandistes russes sont intervenus pour le porter au pouvoir.

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I've already given my opinion.....