Des milliers d'Américains demandent à Trump de dévoiler ses relevés fiscaux

CHICAGO - Des opposants à Donald Trump ont manifesté dans plusieurs dizaines de villes américaines dimanche pour réclamer au président américain qu'il dévoile ses relevés fiscaux. Selon eux, les Américains ont le droit de connaître les différents liens financiers de M. Trump et les potentiels conflits d'intérêts qui s'y rattachent.

Les organisateurs de l'événement — appelé la marche de l'impôt (Tax March) — ont affirmé que des manifestations se sont déroulées dans près de 150 villes américaines.



M. Trump a été le premier candidat important à ne pas avoir dévoilé ses relevés d'impôts depuis plus de 40 ans. Il s'était défendu en affirmant qu'il faisait l'objet d'un contrôle fiscal. Plus tard, il a affirmé que les électeurs s'en fichaient.



«On ne s'en fiche pas! On veut voir ses relevés», a lancé Ann Dermerlis, qui à l'instar de plusieurs centaines de personnes, manifestaient dans les rues de Philadelphie.



Le président, qui a joué au golf, samedi matin, sur son terrain en Floride, a pu éviter plusieurs centaines de manifestants qui bloquaient le pont séparant West Palm Beach et Palm Beach lorsque son cortège a emprunté un itinéraire détourné pour regagner Mal-A-Lago. Ils ont scandé des slogans et brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: «Don l'escroc», «Montre ton impôt» ou «Montre-moi l'argent.»



À Washington, l'une des plus cinglantes adversaires du président à la Chambre des représentants, Maxine Waters, a déclaré que rien n'empêchait M. Trump de dévoiler ses feuilles d'impôt.



«La simple vérité est qu'il a beaucoup de choses à cacher», a-t-elle dit.



Des manifestants ont convergé vers Cambridge Common, au Massachusetts. Ils ont aussi l'intention d'exiger que l'entière délégation de l'État au congrès s'oppose à la proposition budgétaire de la Maison-Blanche, affirmant que les coupes demandées dans les soins de santé, en éducation et dans les transports sont cruelles et inhumaines.