Décret migratoire suspendu: Trump ne lâche pas prise

Le président américain Donald Trump/Photo: The Associated Press

PALM BEACH, Fla. - Un haut conseiller à la Maison-Blanche a réitéré son soutien au décret migratoire controversé du président Donald Trump et a salué une augmentation des déportations, dimanche.

La Maison-Blanche continue d'évaluer ses options à la suite du revers judiciaire la semaine dernière ayant maintenu la suspension du décret qui stoppait le programme de réfugiés et interdisait l'accès au pays des citoyens de sept pays à majorité musulmane.

Stephen Miller, principal conseiller politique de M. Trump et l'un des architectes du décret, a de nouveau affirmé, dimanche, dans une série d'entrevues, que le président avait des pouvoirs étendus pour bloquer l'entrée d'étrangers s'il juge que ceux-ci présentent un danger pour le pays.

En ce qui a trait aux prochaines actions de l'administration Trump, M. Miller a affirmé que «toutes les options» demeuraient sur la table, incluant un appel devant la Cour suprême. M. Trump a dit vendredi, durant un déplacement en avion vers la Floride, qu'il envisageait de signer un «tout nouveau décret» dès lundi pour tenter de contourner les contestations judiciaires.

Sur les ondes de ABC, dimanche, M. Miller a souligné que l'administration Trump avait de «multiples options» et évaluait chacune d'elles.

Ces derniers jours, des militants ont dénoncé un bond marqué des actions coercitives des agents frontaliers et de l'immigration. Les responsables ont dit cibler les immigrants qui se trouvent illégalement aux États-Unis et comptent des dossiers criminels, et ont soutenu que les actions n'étaient pas différentes de celles réalisées dans le passé.