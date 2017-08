Corée du Nord: Donald Trump jete de l'huile sur le feu

WASHINGTON - Quelques heures seulement après avoir menacé la Corée du Nord « avec du feu et de la fureur comme le monde ne l'a encore jamais vue », le président américain Donald Trump en a rajouté mercredi, en déclarant sur Twitter que son pays ne s'en laissera jamais imposer.

Il a tout d'abord déclaré que l'arsenal nucléaire des États-Unis «est nettement plus puissant qu'il ne l'a jamais été ». M. Trump a dit que son premier ordre, en tant que président, a été de « rénover et de moderniser » l'arsenal nucléaire américain.



Quelques instants plus tard, il a ajouté « qu'il n'y aura jamais un moment où nous ne serons pas le pays le plus puissant du monde », avant de préciser qu'il espère que les États-Unis « n'auront jamais à avoir recours à cette puissance ».



M. Trump y est allé de ces multiples déclarations en réaction à des informations selon lesquelles Pyongyang serait désormais capable de frapper les États-Unis avec un missile nucléaire.



La Corée du Nord a réagi en envoyant « un sérieux avertissement aux États-Unis », qu'elle a menacés « d'envelopper » le territoire américain de Guam, situé dans le Pacifique, du feu de ses missiles pour riposter à la présence de bombardiers américains basés sur l'île et qui survolent la Corée du Sud.



Selon un rapport du ministère japonais de la Défense dévoilé mardi et un quotidien américain, la Corée du Nord pourrait avoir réussi à produire une ogive nucléaire suffisamment petite pour se glisser dans l'un de ses missiles.



Pour sa part, le secrétaire de la Défense des États-Unis, Jim Mattis, a déclaré que la Corée du Nord devrait renoncer à tout geste «qui mènerait à la fin de son régime et à la destruction de son peuple». M. Mattis a ajouté que la Corée du Nord n'est pas de taille pour affronter les États-Unis, et qu'elle perdra tout conflit qu'elle déclenche.

Tillerson rassure



Adoptant un ton nettement plus posé, le secrétaire d'État Rex Tillerson a rassuré mercredi les Américains qu'ils peuvent « dormir tranquilles » puisque Washington, en dépit de ces échanges incendiaires, ne perçoit « aucune menace immédiate ».



Il a expliqué que le président Trump, malgré son choix de mots, a voulu envoyer un message fort et clair au leader nord-coréen pour éviter « toute erreur de calcul ».



« Le président envoie un message fort à la Corée du Nord dans un langage que Kim Jong-un peut comprendre, puisqu'il ne semble pas comprendre le langage diplomatique, a dit M. Tillerson. Je crois que le président voulait rendre évidente au régime nord-coréen la capacité indiscutable des États-Unis à se défendre et à défendre leurs alliés. »



M. Tillerson a ajouté que rien ne permet de croire que la situation a évolué de manière dramatique au cours des dernières heures.