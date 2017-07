Affirmation du Québec: Couillard se sent appuyé par les premiers ministres

QUÉBEC - Le premier ministre Philippe Couillard a personnellement contacté «bon nombre» de ses homologues au cours des dernières semaines afin de leur expliquer sa Politique d'affirmation, «Québécois, notre façon d'être Canadiens».

Il entend poursuivre la discussion lors de la rencontre du Conseil de la fédération, qui s'ouvre mardi à Edmonton, a-t-il indiqué dans une entrevue exclusive accordée à La Presse canadienne.

Selon toute vraisemblance, M. Couillard a dû calmer le jeu après le dévoilement, en juin, de sa politique d'affirmation du Québec, qui vise à créer les conditions favorables à la reprise d'éventuelles négociations constitutionnelles.

À terme, si le Québec obtient la reconnaissance souhaitée, il pourrait adhérer à la Loi constitutionnelle de 1982 et ainsi faire partie officiellement de la grande famille canadienne.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a d'abord catégoriquement rejeté l'idée de rouvrir la Constitution, avant d'adoucir quelque peu le ton lors d'évènements publics subséquents.

Et le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, a fait savoir que d'après lui, le Québec bénéficiait déjà largement du système de péréquation, qui équilibre la richesse entre les provinces et territoires. La Saskatchewan donne 500 millions $ par année, tandis que le Québec reçoit plus de 11 milliards $, a-t-il dit.