9 choses à savoir sur le budget fédéral

OTTAWA - Voici neuf points saillants du budget déposé mercredi par le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau:

1-Hausses de taxes sur l'alcool et le tabac



Les taxes sur l'alcool et les produits du tabac sont majorées. La taxe d'accise sur les cigarettes passe de 21,03 $ par cartouche à 21,56 $, alors que la taxe d'accise sur l'alcool est majorée de deux pour cent. Ces deux taxes seront par la suite ajustées les 1er avril de chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation.



2-Abolition du crédit d’impôt pour le transport en commun



Le crédit d'impôt pour le transport en commun sera éliminé à compter du 30 juin. Selon le gouvernement, ce crédit s'est avéré inefficace pour encourager l'utilisation du transport en commun et réduire les émissions de gaz à effet de serre.



3-Un énorme déficit budgétaire



Le gouvernement prévoit des déficits de 28,5 milliards $ pour l'année financière 2017-2018, puis de 27,4 milliards $ en 2018-2019, 23,4 milliards $ en 2019-2020, 21,7 milliards $ en 2020-2021 et 18,8 milliards $ en 2021-2022.



Le ratio de la dette fédérale par rapport au PIB s'établira à 31,6 pour cent pour les deux prochaines années. Le gouvernement entend le ramener à 30,9 pour cent en 2021-2022.



Pour réduire les dépenses au cours des prochaines années, Ottawa lancera un examen exhaustif d'au moins trois ministères, qui seront déterminés après le budget de 2017, en vue d'éliminer les programmes inefficaces et le gaspillage.

3-Fin du programme des Obligations d'épargne du Canada

Le programme, qui avait vu le jour en 1946, est éliminé. Selon Ottawa, ce programme ne représente plus une source de financement rentable pour le gouvernement et il représente moins de 1 pour cent de la dette fédérale totale.

4-Un demi-milliard pour prévenir l'évasion fiscale

Le gouvernement Trudeau donne plus de moyens à l'Agence du revenu du Canada (ARC) en lui octroyant 523,9 millions $ sur cinq ans afin de prévenir l'évasion fiscale.



On souhaite intensifier les vérifications, embaucher davantage d'employés qui se pencheront sur l'économie clandestine en plus d'améliorer le travail d'enquête ciblant les cas d'évasion fiscale criminelle.



«Nous allons mettre fin aux échappatoires qui procurent des avantages injustes à certains au détriment des autres contribuables, a dit le ministre Morneau dans son discours. Nous allons travailler avec les provinces et territoires pour épingler ceux qui tentent d'éviter de payer leurs impôts.»

5-Ottawa veut compliquer la vie à Uber

Sans nommer Uber dans le budget, le gouvernement Trudeau introduit un changement visant directement la controversée multinationale californienne.



Le budget Morneau modifie la définition d'une entreprise de taxis aux termes de la Loi sur la taxe d'accise pour mettre «tous les participants sur un pied d'égalité» et faire en sorte que toutes les entreprises de covoiturage soient assujetties aux mêmes règles de la TPS/TVH que les taxis.



Ainsi, on propose que la définition d'entreprise de taxis soit modifiée pour y inclure les personnes dont l'entreprise organise ou coordonne le transport par l'entremise d'une plate-forme ou d'un système électronique, tel qu'une application mobile ou un site web.



«Nous voulons un terrain de jeu égal, a dit M. Morneau en conférence de presse. Que vous soyez Uber ou un taxi, vous devez payer la TPS.»

6-Plus d'argent pour les aidants naturels

Une nouvelle prestation d'assurance-emploi pour aidants naturels sera instaurée, afin de permettre à un plus grand nombre de travailleurs d'en profiter. À l'heure actuelle, les prestations de compassion sont très restrictives.



La future prestation d'assurance-emploi aux aidants naturels accordera jusqu'à 15 semaines de prestations pendant que le travailleur s'absente du travail pour soigner un proche gravement malade.



Ottawa prévoit y consacrer 691 millions $ sur cinq ans à compter de 2017-2018.

7-Plus de juges pour améliorer les délais

Les Canadiens qui se désolent des longs délais devant les tribunaux seront heureux d'apprendre qu'Ottawa a l'intention de créer 28 nouveaux postes de juges nommés par le gouvernement fédéral. Il accordera aussi 2 millions $ sur deux ans aux tribunaux fédéraux pour qu'ils puissent rendre disponibles leurs jugements en français et en anglais.

8-Des milliards de dollars pour des logements abordables



Le gouvernement entend investir 11,2 milliards $ sur une période de 11 ans pour la construction et la rénovation de logements abordables, dans le cadre d'une nouvelle stratégie nationale sur le logement.



Ottawa propose de plus de verser 3,2 milliards $ sur 11 ans aux provinces et territoires pour les appuyer dans leurs projets en matière de logement abordable.



Un nouveau fonds national sera créé, administré par la SCHL et doté de 5 milliards $ sur une période de 11 ans, afin d'aider les citoyens vulnérables (aînés, Autochtones, victimes de violence familiale, personnes handicapées, personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie) en matière de logement.



9- Plus de places dans les Garderies



Ottawa investit 7 milliards $ sur 10 ans, à compter de 2018-2019, afin de favoriser la création de places dans les services de garde.



Selon Ottawa, cette mesure pourrait permettre la création de jusqu'à 40 000 nouvelles places dans les services de garde subventionnés au cours des trois prochaines années.