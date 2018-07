Facebook retire de faux comptes destinés à influencer les élections de mi-mandat

NEW YORK — Facebook indique avoir découvert sur ses plateformes des efforts «sophistiqués», possiblement liés à la Russie, pour influencer les élections de mi-mandat aux États-Unis ainsi que la politique américaine.

L'entreprise a annoncé mardi avoir retiré 32 comptes de Facebook et Instagram, parce qu'ils semblaient être faux et qu'ils présentaient des actions «coordonnées».

Facebook dit ignorer qui se trouve derrière ces tentatives, mais ajoute qu'il pourrait y avoir des liens avec la Russie. L'entreprise explique avoir trouvé des liens entre les comptes qu'elle vient de retirer et ceux liés à l'Agence de recherche sur internet de la Russie qu'elle a supprimés avant et après l'élection présidentielle américaine de 2016.

La page suspecte la plus récente a été créée en mars 2017. Facebook indique que plus de 290 000 comptes ont suivi au moins l'une des fausses pages, dont les plus suivies étaient «Aztlan Warriors», «Black Elevation», «Mindful Being» et «Resisters».