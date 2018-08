Coupe Rogers: Abanda bat Flipkens et passe au prochain tour

MONTRÉAL - Françoise Abanda a défendu les honneurs canadiens mardi soir à la Coupe Rogers, en triomphant 6-3, 6-2, devant la Belge Kirsten Flipkens.

Contrairement à ses deux compatriotes, Eugenie Bouchard et Carol Zhao, qui ont plié l'échine un peu plus tôt dans la journée, Abanda, 191e à la WTA, est venue à bout de son adversaire, qui figure au 44e échelon, en une heure et 12 minutes, afin d'accéder au second tour.

Un défi de taille se dressera toutefois devant elle, puisqu'elle fera face à la troisième tête de série, l'Américaine Sloane Stephens.

Reléguée au court Banque Nationale en raison des intempéries qui ont forcé les organisateurs du tournoi à reporter les matchs de la veille, Abanda a fait vibrer la foule en réussissant quelques montées au filet spectaculaires.

La Québécoise a profité des nombreuses fautes directes de Flipkens et a scellé la victoire en brisant son adversaire, mettant un terme à la menace. Elle a également gagné 83 pour cent de ses points quand elle a mis sa première balle en jeu, en plus de réussir trois as.

Abanda est désromais la seule représentante canadienne du tournoi en raison des défaites d'Eugenie Bouchar et Carol Zhao.