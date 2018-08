La stratégie d'Eleider Alvarez: «C'était notre plan» - Marc Ramsay

En boxe, la stratégie ne porte pas toujours ses fruits. Mais quand c’est le cas, ça ressemble beaucoup à la victoire d’Eleider Alvarez aux dépens de Sergey Kovalev.

Alvarez a envoyé trois fois au tapis le Russe au septième round pour ravir la ceinture des mi-lourds de la WBO.

En entrevue aux Amateurs de sports, l’entraîneur du Montréalais d’adoption, Marc Ramsay, a expliqué sa stratégie au terme de laquelle Alvarez devait attaquer à un moment précis.

« C’était notre plan. On était conscient qu’on était en arrière pour ce qui est des juges (aux points). Dans ma planification, j’avais prévu que Kovalev soit plus fatigué à la fin du 6e round.

« Il était encore bien techniquement, mais on ne pouvait plus attendre. Il était peut-être fatigué, mais pas au niveau qu’on voulait.

« On s’attendait à mettre de la pression et à en récolter les fruits un peu plus tard dans le combat; au 9e, 10e ou 11e. Mais ça a été vite par après. »

