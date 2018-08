Coupe Rogers: une victoire en simple pour Raonic

TORONTO - Le Canadien Milos Raonic a bien entrepris son tournoi de la Coupe Rogers en simple, lundi, mais les espoirs Denis Shapovalov et Felix Auger-Aliassime ont plié bagage en double.

Raonic a finalement vaincu le Belge David Goffin 6-3 et 6-4 après une interruption de près de trois heures causée par la pluie. Pour leur part, le Torontois et le Québécois se sont inclinés 6-3, 6-2 face au premier joueur mondial Novak Djokovic et au Sud-Africain Kevin Anderson.

Les précipitations ont commencé à s'abattre sur le campus de l'Université York tout juste avant 15h, forçant l'interruption de trois matchs et provoquant le déplacement du match de double des Canadiens contre le champion en titre du tournoi de Wimbledon et du finaliste du court central au court adjacent.

Shapovalov et Auger-Aliassime - qui ont déjà joué en double ensemble chez les juniors - ont commencé le match en force avant que Djokovic et Anderson n'ouvrent la machine.

Ils ont pris le service d'Anderson pour mener 2-0, au grand plaisir de la foule partisane, mais leurs adversaires ont créé l'égalité avec de se détacher à 5-3. Les deux bris se sont produits aux dépens d'Auger -Aliassime

Anderson et Djokovic ont gagné cinq jeux consécutifs, pour se forger une avance de deux bris, et se sont éventuellement adjugé le deuxième set.

Shapovalov, 26e échelon mondial, entreprendra son parcours en simple mardi contre le Français Jérémy Chardy. Auger-Aliassime, qui aura 18 ans mercredi, disputera son premier match dans le tableau principal contre le Français Lucas Pouille.

Raonic a commencé la soirée contre la 10e tête de série sur le court central, environ 30 minutes après que le match de double d'Auger-Aliassime et deShapovalov se soit mis en branle.

Raonic a lui aussi connu un départ canon, brisant rapidement Goffin pour prendre les devants 4-1 au premier set.

L'ex-no 3 mondial, qui a surmonté de nombreuses blessures depuis deux saisons, a exploité son puissant service pour dominer son adversaire. Il a décoché 13 as, contre seulement deux pour Goffin, et a remporté tous ses points avec sa première balle.

Raonic affrontera maintenant le vainqueur du match entre l'Américain Frances Tiafoe et l'Italien Marco Cecchinato.