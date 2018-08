Coupe Rogers: Julia Goerges l'emporte à l'arraché en lever de rideau

L'Allemande Julia Goerges a évité une élimination prématurée à la Coupe Rogers grâce à une victoire à l'arraché de 3-6, 7-6 (3) et 6-4 contre la Hongroise Timea Babos.

Il a fallu à Goerges, 10e joueuse mondiale, près de deux heures et demie pour concrétiser sa victoire en trois sets contre son adversaire de 25 ans.

Goerges, âgée de 29 ans, a totalisé 17 as et cinq doubles fautes comparativement à huit et une pour Babos.

Goerges affrontera au prochain tour la Tchèque Lucie Safarova ou la Russe Daria Gavrilova.

Dans les autres matchs, l'Estonienne Anett Kontaveit a vaincu la Russe Ekaterina Makarova, 4-6, 6-3, 6-1, et la Letonne Anastasija Sevastova a battu la Serbe Aleksandra Krunic 6-1, 6-0.