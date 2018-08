Jeux du Québec: Clovis Roy défie les pronostics

Jusqu’à l’âge de 5 ans, Clovis Roy a souffert d’un retard sévère de motricité globale. Sa démarche était vacillante en raison d’un manque d’équilibre, il ne pouvait monter ou descendre des escaliers debout et il avait de la difficulté à manger. Neuf ans plus tard, il est médaillé de bronze au contre-la-montre individuel lors de la 53e Finale des Jeux du Québec – Thetford 2018.

En bas âge, tous les sens de cet athlète du Sud-Ouest étaient au ralenti. Ses traitements d'ergothérapie et d’orthophonie lui ont toutefois permis d'atteindre un niveau de motricité similaire aux autres enfants.

«Mon corps n’était pas synchronisé et mon côté gauche était trop fort pour le droit. Des fois, je tombais en courant. Maintenant, ça ne m’affecte plus vraiment. À 8 ans, quand j’ai commencé, je n’aurais pas cru que je gagnerais des médailles en cyclisme. Au petit Clovis, je lui dirais de continuer de travailler et de ne pas lâcher parce que ça va valoir la peine.»

Ses parents ont aussi joué un rôle clé dans son développement.

«Ils ne m’ont jamais mis de pression, ça ne dérangeait pas que je finisse premier ou dernier. Ils m’ont toujours encouragé. D’ailleurs, mon père est aux Jeux. Je l’ai entendu pendant ma course et ça m’a donné de l’énergie», a ajouté Clovis, de Vaudreuil-Dorion.

À ses premiers Jeux, il est monté sur le podium de la catégorie minime mercredi, à 2 secondes de la deuxième place et 13 secondes du titre de champion. Il a aussi fini 9e de la course sur route, 14e du critérium et 37e du sprint. Samedi, il a clôt les Jeux avec une septième place au contre-la-montre par équipe.

«J’ai gagné tous mes contre-la-montre de la saison sauf un, alors je m’attendais à un podium. Je voulais une médaille dans cette épreuve individuelle et j’ai réussi. Je suis près des autres et je sais que je suis capable. L’année passée, j’avais de la difficulté au départ parce que je n’arrivais pas à bien clipser mes pédales. Cette année, ça va mieux!»

Sur les traces de Houle et Duchesne

Maintenant les Jeux du Québec derrière lui, le regard de Clovis se pose sur les Championnats québécois sur route Espoirs 2018 à la fin août. Son objectif sera rien de moins que d’être sacré champion au contre-la-montre individuel.

«Je veux aussi de bons résultats dans mes autres épreuves. Mes adversaires seront les mêmes qu’aux Jeux. Je sais qui surveiller. Ça fait deux ans que je fais de la course, alors je commence à leur parler et les connaître. Un jour, j’aimerais atteindre le niveau professionnel comme Hugo Houle et Antoine Duchesne, ils sont inspirants», a conclu Clovis Roy.