L'Impact refuse de se laisser impressionner par la venue de Rooney

MONTRÉAL – L’Impact de Montréal se mesure au D.C. United samedi soir dès 19h30 au Stade Saputo. Le onze Montréalais tentera de rebondir après sa plus récente défaite à domicile contre l’Atlanta United.

L'Impact vient de traverser la période la plus intense de son calendrier, en juillet, avec sept matchs disputés en 22 jours. Le dernier match de cette séquence remonte à samedi dernier, alors que les Montréalais accueillaient la meilleure équipe de la ligue, l’Atlanta United. La rencontre s’était soldée par une défaite de 2-1.

Rémi garde est d’avis que ses hommes sont fin prêts pour le duel de samedi, refusant toutefois de sous-estimer le D.C. United, onzième et dernière équipe figurant au classement de l’Association de l’Est.

« Ils sont dans une meilleure dynamique. L'apport d'un joueur comme Wayne Rooney est très important, parce que ça rassure psychologiquement les joueurs autour de lui, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde. Il a participé aussi à ce que DC devienne une meilleure équipe. Ça serait une erreur pour nous de regarder leur position au classement. Il faut regarder D.C. United comme une équipe qui est en train de se redresser.»

Le milieu de terrain Samuel Piette, qui a confié avoir grandi en regardant Wayne Rooney, est du même avis que son entraîneur : « D.C. a eu un parcours un peu semblable au nôtre. Ils ont mal commencé, mais là, ça se replace tranquillement. […] Il ne faut surtout pas les prendre à la légère. Il faut aussi plus se concentrer sur ce qu'on doit faire. C'est ça qu'on a changé le plus aux derniers matchs. On se concentre plus sur ce qu'on doit faire et moins sur l'adversaire. Il faut toujours imposer notre style de jeu à la maison, on a du succès comme ça. »

Le passage de Wayne Rooney au Stade Saputo fait jaser, mais Rémi Garde refuse que ses troupes ne se concentrent trop sur sa présence : «On a beaucoup de respect pour Rooney, mais je ne pense pas que les joueurs devraient être impressionnés. Qu'on soit respectueux et admiratifs de ce qu'il a fait avant, c'est tout à fait normal, mais de l'autre côté, on n'aura pas de crainte d'affronter Wayne Rooney. »

Wayne Rooney en sera à son cinquième match en MLS depuis ses débuts avec le D.C. United. Le meilleur buteur de l’histoire du Manchester United et de l’équipe nationale anglaise a signé un contrat de trois ans et demi en juillet. L’arrivée de l’Anglais de 32 ans coïncide avec une série de bons résultats pour le D.C.

Un mois d’août important

Le mois prochain sera d’une importante capitale pour la course aux séries éliminatoires. Les Montréalais feront face à trois rivaux directs à compter de samedi soir avec le D.C. United, suivit du Chicago Fire le 18 août et du Toronto FC le 25 août.

Le Bleu-blanc-noir est présentement en cinquième position de l’Association de l’Est : seules les équipes occupant les six premières positions du classement accèdent aux séries éliminatoires.



*À savoir si vous prévoyez vous rendre au Stade Saputo*

Un achalandage plus important qu'à l'habitude est à prévoir dans le quadrilatère Sherbrooke/Pie-IX/Pierre-de-Couberton/Viau, puisque la rue Viau sera barrée en direction sud entre la rue Beaubien et le boulevard Rosemont.

L'Impact vous encourage fortement à emprunter les transports en commun pour vous rendre au Stade Saputo et à sortir à la station Viau.

Les automobilistes sont invités à utiliser les stationnements P1, sur Pierre-de-Coubertin, P3, sur Pie-IX, et P4, sur Sherbrooke.