Jeux du Québec 2018 : 15 ans de passion et de dévouement

Thetford Mines – On dit souvent que les Jeux du Québec sont plus qu’une simple compétition. C’est aussi une occasion de créer des amitiés durables. Parlez-en à Claudine Farah, Geneviève Bellemare et Carine Dautruche, qui au cours des 15 dernières années, ont vécu l’expérience ensemble à titre d’athlète, d’entraîneuse, d’officielle et de missionnaire.

Leur histoire commence en 2003, aux Jeux du Québec de Thetford Mines. Jeunes basketteuses évoluant dans la même équipe à leur école secondaire, elles ont porté les couleurs de la région de Laval.

« Je ne connaissais pas cet événement. Je me rappelle que ma mère m’avait dit que ce serait une belle expérience, mais je n’avais aucune idée dans quoi je m’embarquais. Nous sommes amies depuis 15 ans, mais si ce n’était pas des Jeux en 2003, nous ne serions peut-être pas là en ce moment. Ç’a vraiment été un moment marquant pour nous », raconte Geneviève.

C’est quoi être missionnaire ?

Au cours des années suivantes, les trois femmes ont enfilé pratiquement tous les chapeaux pour la délégation de Bourassa. Depuis quelques éditions des Jeux, Geneviève, Carine et Claudine agissent en tant que missionnaires.

« Le rôle est vraiment de faciliter l’expérience de l’athlète et de les accompagner dans toute la logistique de transport, d’alimentation, etc. pour leur permettre d’avoir l’expérience la plus wow à travers toutes les activités offertes. À la cérémonie d’ouverture, on leur apprend que c’est protocolaire, que c’est important de bien représenter la région, qu’on ne met pas sa casquette à l’envers, etc. », explique Geneviève.

Carine en mentionne à son tour que le rôle est différent de celui de l’entraîneur.

« Entraîneurs, nous nous concentrons juste sur notre groupe de jeunes, alors que missionnaires, nous avons une vue globale des Jeux qui permet de voir tous les sports. Nous découvrons des disciplines avec les jeunes qui prennent le temps de nous expliquer leur passion. »

« J’ai vécu de magnifiques Jeux et des moments inoubliables comme athlète. Pour moi, c’est le principe de faire vivre aux jeunes le même sentiment que j’ai eu. Un de mes plus beaux souvenirs comme missionnaire, c’est en 2016, à Montréal, la veille de l’arrivée des athlètes. Nous sommes allés voir les feux d’artifice au Village au Pied-du-courant en BIXI avec tous nos missionnaires. Il y a même un #BourassaEnBIXI ! », ajoute Claudine.

La fin de l’aventure ?

Après toutes ces années, est-ce le temps de boucler la boucle sur les lieux qui a vu naître leur grande aventure ? Les trois filles s’entendent pour dire qu’il sera vraiment difficile de ne pas s’impliquer pour Québec 2019 et Laval 2020.

« Je ne suis pas encore prête à dire au revoir aux Jeux, précise Carine. Je pense que lorsque ce sera près de la région métropolitaine, si je ne suis plus impliquée comme missionnaire, je le serai en tant que bénévole. Ne serait-ce que pour donner un bloc de quatre heures à la cafétéria ! »

Pour sa part, Claudine souligne qu’elle prenait ses vacances annuelles pour venir à cet événement. « Chaque année, nous nous posons la question à savoir si nous y retournons, mais l’expérience est tellement l’fun que tu te dis que tu viendras assurément. »