Morales et Hauschild unissent leurs efforts dans un gain des Jays

SEATTLE - BaKendrys Morales a cogné un circuit en septième manche afin de prêter main-forte à Mike Hauschild, qui effectuait ses premiers pas dans son nouvel uniforme, et les Blue Jays de Toronto ont défait les Mariners de Seatte 7-3, jeudi soir.

Avec deux retraits en septième, un coureur au premier but et le score égal 2-2, Morales a dénoué l'impasse en cognant la balle rapide de Juan Nicasio (1-6) par-dessus le mur du côté droit du champ centre. Il s'agissait de son 13e circuit de la saison.

Hauschild (1-0), qui s'est entendu avec la formation torontoise après avoir été libéré par les Astros de Houston, effectuait un retour au monticule dans les Majeures depuis le 19 avril 2017. Il a fait son apparition en deuxième manche, après que le circuit de Nelson Cruz aux dépens du releveur devenu partant Tyler Clippard eut procuré une avance de 2-0 aux Mariners en première. Hauschild n'a concédé aucun point en six manches, limitant les frappeurs des Mariners à quatre simples et un but sur balles. Il a également retiré cinq adversaires sur des prises.

Les Blue Jays ont nivelé la marque en début de deuxième manche face au partant des Mariners Felix Hernandez. Yangervis Solarte a amorcé la manche avec un simple et Teoscar Hernandez lui a permis d'atteindre le troisième but grâce à un double. Avec un retrait, Luke Maile a obtenu un but sur balles et Devon Travis a produit deux points en frappant un simple.

Hernandez, dont la place au sein de la rotation des Mariners a longtemps été contestée, a concédé deux points en cinq manches.

Les Mariners ont réduit l'écart 4-3 en fin de huitième, lorsque Cruz a cogné un circuit en solo aux dépens de Joe Biagini. Les Jays ont cependant inscrit trois points en neuvième, profitant de deux erreurs des Mariners et du circuit de deux points de Solarte.

Le joueur de deuxième but des Mariners Dee Gordon a quitté la rencontre en neuvième après avoir fait un vilain atterrissage, tentant d'attraper la balle frappée par Kyle Seager.