Shapovalov s'arrête au 3e tour à Washington

WASHINGTON - Après s'être classé de justesse pour le troisième tour, Denis Shapovalov a fait face au méthodique japonais Kei Nishikori et a dû s'avouer vaincu après deux manches de 7-6(1), 6-3, jeudi soir, au tournoi de Washington.

Malgré ses sept as, Shapovalov a cependant commis six doubles fautes et son pourcentage de réussite de ses premières balles n'a été que de 49 pour cent.

Neuvième tête de série, le Canadien a démontré de belles aptitudes lors de la première manche, forçant son adversaire à se rendre jusqu'au bris d'égalité. Shapovalov s'est par la suite montré très impatient et a amorcé la deuxième manche avec un déficit.

Nishikori a été en mesure de briser son adversaire à deux reprises. Il croisera le fer avec Alexander Zverev, tombeur de son frère Mischa, en quarts de finale.

Plus tôt, John Isner a baissé pavillon en deux manches de 6-4, 7-6 (6) devant la 152e raquette mondiale Noah Rubin lors du match de deuxième tour.

La deuxième tête de série, qui a servi son adversaire avec des coups qui frôlaient les 90 miles à l'heure, venait tout juste de mettre la main sur son cinquième titre à Atlanta la semaine dernière après avoir atteint les demi-finales à Wimbledon.

Les deux Américains devaient s'affronter initialement mercredi, mais le match a été reporté en raison d'un orage.

Rubin a été en mesure de briser son puissant adversaire à deux reprises durant le premier set. Il disputera son match de troisième tour un peu plus tard jeudi, face à la 16e tête de série Andrey Dublev, qui a défait Tommy Paul 7-6 (5), 6-4 un peu plus tôt dans la journée.

Dans les autres matchs, Alex de Minaur a fait fi de la 11e tête de série Steve Johnson 6-4, 7-5, David Goffin (3e) n'a fait qu'une bouchée de Frances Tiafoe 6-0, 6-3, et Stefanos Tsisipas (10e) a eu le dessus 6-3, 6-4 sur James Duckworth.

Chez les dames, la troisième tête de série Naomi Osaka a plié l'échine 6-2, 3-6, 6-3, devant Magda Linette. Svetlana Kuznetsova est passée au prochain tour grâce à un gain en deux manches de 6-2, 6-1 devant Ana Bogdan. Donna Vekic, septième tête de série, est finalement venue à bout de Fanny Stollar 6-2, 3-6, 7-6 (13).

Nao Hibino a quant à elle été contrainte d'abandonner avant son affrontement face à Belinda Bencic (6e), en raison d'une blessure au muscle abdominal.

Une première pour les frères Zverev

On peut dire qu'Alexander Zverev n'avait jamais enlacé un adversaire comme il l'a fait après avoir battu son grand frère Mischa 6-3, 7-5, afin de se tailler une place dans le carré d'as.

Âgé de 21 ans, Alexander est le favori du tournoi sur surface dure et le champion en titre du tournoi. Mischa, qui aura 31 ans dans quelques semaines, avait été classé au 15e échelon. Les deux frères avaient croisé le fer deux fois auparavant lors de matchs de qualification, plus récemment en 2014, mais ne s'étaient jamais affrontés lors des rondes éliminatoires.

"C'était plaisant, a affirmé Mischa. C'est tout ce que je peux dire."

La dynamique entre les deux adversaires était différente, puisque les deux adversaires connaissaient parfaitement les forces et les faiblesses de leur adversaire respectif. Les deux frères sont demeurés sobres sur le terrain et ont échangé quelques mots lorsqu'une averse a interrompu la deuxième manche durant une quinzaine de minutes.

Alexander a servi cinq as et a commis autant de doubles fautes. Il a également converti trois balles de bris.

Il s'agissait de la rencontre la plus intrigante du programme lors de cette autre journée pluvieuse. Le tournoi a débuté avec 3 heures 30 minutes de retard en raison de la pluie.