Trois circuits pour Steve Pearce contre les Yankees battus 15-7

BOSTON - Steve Pearce a cogné trois circuits et produit six points, jeudi, pour permettre aux Red Sox de Boston de venir de l'arrière afin de vaincre les Yankees de New York 15-7.

Les Red Sox ont ainsi pris une avance de six matchs et demi sur leurs plus proches rivaux, en tête de la section Est de la Ligue américaine.

Lors du premier duel d'une série de quatre qui permettrait potentiellement aux Yankees de réduire l'écart au classement creusé par les Red Sox, les hommes de Alex Cora se sont plutôt forgé une meilleure avance, tirant avantage de la décision du gérant Aaron Boone de placer CC Sabathia sur la butte après trois manches, alors que les Yankees possédaient une avance de 4-2. Jonathan Holder (1-2) a fait face à sept frappeurs et n'a pas réussi à effectuer un seul retrait.

Mookie Betts a placé quatre balles en lieu sûr et a obtenu deux buts sur balles. Pearce, J.D. Martinez, Ian Kinsler et Andrew Benintendi ont tous frappé trois coups sûrs pour les Red Sox, qui ont remporté cinq de leurs six derniers matchs et 20 de leurs 25 dernières rencontres.

Didi Grigorius a claqué deux longues balles, Aaron Hicks en a ajouté une et Giancarlo Stanton a également bouclé le circuit, récoltant son 25e coup de quatre buts de la saison pour les Yankees. Les deux rivaux s'affronteront encore neuf fois d'ici la fin de la saison et trois de ces rencontres auront lieu lors du dernier week-end de la présente campagne.

Brian Johnson (2-3) a retiré 11 frappeurs sur des prises et a récolté sa première victoire depuis le 2 avril. Il a concédé cinq points — dont quatre mérités — six coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches de travail.