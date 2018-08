Jeux du Québec 2018: de rivaux à coéquipiers

Olivier Rioux et Frank Junior Guerrier jouent au basketball. Si durant la saison régulière ils croisent le fer à titre de rivaux, c’est comme coéquipiers qu’ils tenteront de décrocher la médaille d’or pour la région de Bourassa lors de la 53e Finale des Jeux du Québec – Thetford 2018.

«C’est la première fois que nous sommes dans la même formation et ce sont nos premiers Jeux. Pendant l’année, nous sommes chacun dans des équipes différentes, a fait savoir Frank Junior Guerrier, 13 ans, de Montréal-Nord. Par contre, j’ai déjà joué avec Olivier pendant l’été, alors j’avais déjà appris à le côtoyer. Ça n’a pas été trop difficile de créer une chimie d’équipe.»

Dans leur préparation en vue de ce grand rassemblement, les jeunes racontent qu’ils ont eu deux sélections, une à l’hiver et une à l’été. «Presque tous les joueurs de notre formation sont nos rivaux, mais une fois qu’on a créé l’équipe, c’était correct. Nous avons aussi dû nous adapter au changement d’entraîneur», a dit Olivier Rioux, 12 ans, d’Anjou.

L’entraîneur Yasser Mohammad explique quant à lui qu’il a fallu une certaine période d’adaptation à ses protégés sur le terrain avant leur venue à Thetford Mines.

«Ce n’était pas facile au premier entraînement, il y avait un peu de résistance. Nous avons eu un mois pour nous préparer une fois que l’équipe a été sélectionnée. C’est difficile à croire ! Ils appartiennent à différents clubs de basketball et jouent dans différentes ligues. Maintenant, c’est facile entre eux et ce sont des amis même s’ils jouent l’un contre l’autre habituellement. Toutefois, quand arrive l’adversité, le défi est plus important.»

À leur premier match mercredi, ils se sont imposés par la marque de 52-28 sur les représentants du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Jeudi, le vent a toutefois tourné et ils se sont inclinés 63-33 face aux joueurs du Lac-Saint-Louis. L’espoir de médaille désormais envolé, Bourassa affrontera l’Outaouais en match de classement vendredi.

«C’est vraiment amusant comme expérience, mais aussi épuisant. Ce sont de longues journées, on se lève tôt et on enchaîne avec les matchs», a partagé Olivier.

«Il ne faut pas baisser les bras, c’était seulement un match», a conclu l’entraîneur.