Les Alouettes vont trop vite selon l’agent de Manziel

Si Johnny Manziel est excité de débuter son premier match dans la LCF vendredi soir face aux Tigercats, son agent lui l’est pas mal moins.

En entrevue au podcast sportif Comeback CSZ, Erik Burkhardt a indiqué qu’il était inquiet pour son client.

Dans une conversation qu’il a eue avec Manziel, il lui a demandé: «As-tu appris plus que neuf jeux depuis que tu t’entraînes avec eux? Ils vont te lancer dans la fosse aux lions. C’est débile!»

« Il n’a pratiqué que quatre fois avec le groupe, a-t-il poursuivi. Je pense que ses débuts sont prématurés. Au football tu es aussi bon que ta capacité d’appeler des jeux et de la connaître de ton environnement. Il tente encore de maîtriser cela. Je me sens mal à l’aise dans cette histoire et j’espère que les attentes ne seront pas trop élevées.»

« Ceci n’est pas du baseball où tu places le gars au cinquième rang des frappeurs et tu lui donnes un départ au champ gauche portant n’importe quel chandail.»

Berkhardt a ensuite indiqué qu’il avait toute la confiance au monde en son client et qu’il lui avait dit d’aller battre les Tigercats, le club qui venait de l’échanger.

En plus, selon lui, Hamilton n’est pas une équipe imbattable, elle qui possède une fiche de 2-4.

Il s’est même permis une petite flèche envers le quart que les Tigercats ont préféré à la place de Manziel, Jeremaih Masoli. «Je crois qu’il a lancé plus d’interceptions que de passes de touché cette saison.»