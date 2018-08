Un premier Coyote à voir son chandail retiré

GLENDALE, Arizona - Les Coyotes de l'Arizona retireront le chandail de Shane Doan, leur ancien capitaine, le 24 février.

La cérémonie coïncidera avec la visite des Jets de Winnipeg, la ville où il a amorcé sa carrière en 1995 avant de suivre l'équipe à Phoenix la saison suivante.

Doan rejoindra dans l'anneau d'honneur Keith Tkachuk, Jeremy Roenick et Teppo Numminen.

Bobby Hull, Thomas Steen et Dale Hawerchuk, trois anciennes grandes vedettes des Jets, sont également immortalisés dans l'anneau d'honneur des Coyotes.

«Spécial d'être dans ce groupe»

«C'est spécial d'être inclus dans ce groupe, a dit Doan en conférence téléphonique, mercredi. Je suis un peu dépassé par tout ça. Personne n'a ça comme rêve ou personne ne pense vraiment à ça, voir son chandail retiré. Vous voulez juste atteindre la Ligue nationale. Et quand vous y êtes, vous ne pensez pas à ce genre de choses.»

Doan a passé toute sa carrière de 21 saisons dans l'organisation des Coyotes et a pris sa retraite avant le début de la saison 2017-2018.

Deux fois élu au sein de l'équipe d'étoiles, il est le meneur chez les Coyotes aux chapitres des matchs joués, de buts, des mentions d'aide, des points, des buts en avantage numérique et des filets victorieux.

Doan a été le septième choix du repêchage de 1995, par les Jets. Il a été le capitaine des Coyotes lors de ses 13 dernières saisons dans la LNH.

Figure majeure du paysage sportif en Arizona

Attaquant qui n'avait pas peur du jeu rude, Doan est devenu une figure majeure du paysage sportif de l'Arizona avec son leadership, sa loyauté, son ardeur au travail et son implication dans la communauté.

Doan et les Coyotes ont accédé à la finale de l'Ouest en 2012. Quand l'organisation est passée en mode reconstruction, il en est resté le meneur, ne ménageant pas les efforts sur la glace, tout en demeurant constamment présent pour les médias.

«Shane Doan est Monsieur Coyote et un géant dans la région, a dit le président et le chef de la direction des Coyotes Ahron Cohen, dans un communiqué. Nul n'a fait plus que lui pour les Coyotes ou pour le hockey en Arizona. Depuis 22 ans, il a été un ambassadeur incroyable pour l'organisation. Il a représenté les Coyotes avec classe, dignité et professionalisme. Il s'est donné corps et âme pour les Coyotes et il mérite assurément cet honneur.»