MLS: un spectaculaire match des étoiles remporté par la Juventus (vidéo)

La Juventus a pris les devants à la 21e minute, une tête d'Andrea Favilli battant Brad Guzan.

Vedette du Atlanta United, Martinez a soulevé la foule cinq minutes plus tard avec une tête spectaculaire et in extremis, après que celle de Piatti ait raté de peu la cible, d'un angle difficile.

En MLS, Martinez, un Vénézuélien de 25 ans, en est déjà à 24 buts en 23 matches.

L'Impact va rejouer samedi soir au Stade Saputo, contre D.C. United.