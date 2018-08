Sylvain Bruneau est «quelqu'un de vraiment unique» - Hélène Pelletier

Le départ de Sylvain Bruneau, de Tennis Canada, de son poste de capitaine de l’équipe féminine de la Fed Cup, mardi, a surpris plusieurs observateurs, mais est probablement motivé par deux raisons précises.

Selon l’analyste Hélène Pelletier, Bruneau se retrouve un peu dans la même situation que Martin Laurendeau, qui était le capitaine de l’équipe masculine, il n’y a pas longtemps.

« Je ne pense pas que la décision a été prise de gaité de cœur, note Pelletier. À un moment donné, on a réalisé que Denis Shapovalov s’entraînait extrêmement bien avec Martin Laurendeau. Et on a senti que Martin, avec toute son expérience, pouvait l’aider à temps plein.

« Et là, on a décidé de faire de même avec Bianca Andreescu, en qui on fonde beaucoup d’espoirs. Sylvain va passer 15 semaines sur la route avec elle. Et il conserve son poste de grand manitou du tennis féminin. Je vois ça comme une opportunité en or pour Bianca Andreescu. »

Pelletier estime que Bruneau doit aussi penser à sa famille. Il a de jeunes enfants et il ne peut être à l’extérieur du pays 40 semaines par année. »