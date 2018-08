Les Jeux du Québec, terreau fertile pour les recruteurs

Rivalité amicale

S’ils partagent un point commun, c’est toutefois comme rivaux que les trois joueurs se retrouveront sur les terrains.

« Je connais beaucoup de gars de Lanaudière et du Lac-Saint-Louis à cause des tournois que nous jouons dans la saison. Je croise toujours au moins une personne que je connais depuis que je suis ici. J’aime les matchs avec un haut niveau de compétition et du suspense et ça sera le cas ici », a dit Dohryen, qui joue en sélection provinciale comme athlète surclassé après avoir été sélectionné par les équipes du Québec U14.

Pour Guy Marcel, partager le vestiaire avec son frère jumeau ne sera pas nouveau.

« On a déjà fait plusieurs compétitions ensemble, dont la Coupe Danone des Nations. Être dans la même équipe, ce n’est pas une surprise. L’ambiance des Jeux est bien et nous avons du temps pour nous amuser aussi », a-t-il conclu.

À l’issue de la deuxième journée de la compétition de soccer, la Capitale-Nationale a gagné 3-1 face à l’Outaouais, tout comme Laval, qui a balayé le Sud-Ouest 8-0. Les trois joueurs comptent bien avoir le mot de la fin et ne visent rien de moins que l’or.