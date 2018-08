Coupe Rogers: le tableau principal pour Félix-Augier Aliassime

Tennis Canada a annoncé mercredi le nom des récipiendaires des laissez-passer pour l’édition 2018 de la Coupe Rogers présentée à Montréal et à Toronto.

Félix Auger-Aliassime, Peter Polansky et Vasek Pospisil de Vancouver, BC) ont obtenu une invitation pour Toronto, tandis que les deux derniers laissez-passer féminins ont été accordés aux Canadiennes Bianca Andreescu et Carol Zhao.

Huit représentants canadiens figureront aux tableaux principaux de Montréal et de Toronto. Auger-Aliassime, Polansky et Pospisil se joindront à leurs compatriotes Milos Raonic et Denis Shapovalov, tandis qu’Andreescu et Zhao accompagneront Eugenie Bouchard dont le laissez-passer avait déjà été confirmé plus tôt ce mois-ci.

Auger-Aliassime disputera le tableau principal de la Coupe Rogers pour la première fois après avoir dû faire l’impasse sur le tournoi l’an dernier en raison d’une blessure. Le natif de Montréal a enregistré sa première victoire sur le Circuit de l’ATP en mars en prenant la mesure de Pospisil avant de s’incliner contre Raonic, au deuxième tour.

Récemment, il a défendu son trophée du Challenger de Lyon, se joignant ainsi à un groupe select de joueurs ayant réussi à remporter trois titres Challengers à l’âge de 17 ans et dont font partie Novak Djokovic et Juan Martin del Potro. Auger-Aliassime occupe présentement le 134e rang mondial, un sommet dans sa jeune carrière.