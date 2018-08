« J'ai très hâte de joueur » - Johnny Manziel

Le nouveau quart-arrière des Alouettes de Montréal, Johnny Manziel, ne manque pas de confiance. Malgré le fait qu’il a eu très peu de temps pour apprendre à connaitre ses coéquipiers et le livre de jeu de l’équipe, l’Américain de 25 ans démontre une assurance que l’on a rarement vu au sein du club ces dernières années.

En l’écoutant parler, on sent déjà qu’il s’est approprié les reines du groupe à l’attaque, comme tout bon quart se doit de faire. Bien que les amateurs seront contents de le voir sur le terrain, le principal intéressé est peut-être le plus heureux d’entre tous.

« Je suis très fébrile; j'ai hâte de jouer. Je suis venu ici pour jouer. Je voulais être partant pour montrer mon savoir-faire et là j’aurai cette chance. Je me sens déjà très bien préparé pour relever ce nouveau défi », a-t-il dit en anglais.

L’entraineur-chef Mike Sherman voulait s’assurer de plusieurs choses avant de donner le ballon à son nouveau protégé, et Manziel a répondu à ses attentes.

« Je voulais voir à quelle vitesse il allait apprendre le livre de jeu. Ensuite, je voulais le voir impliqué avec ses coéquipiers. Il a rencontré plusieurs receveurs en personne un peu partout à Montréal pour s’assurer d’être à la même page qu’eux. »

« Il a ensuite travaillé ici avec les coordonnateurs, cette fin de semaine. Puis, j’ai vu durant les entrainements, lundi et mardi, que les choses évoluaient dans la bonne direction. C’est à ce moment que j’ai pris la décision de le faire jouer comme quart partant.»

Une victoire plus que nécessaire

Les Alouettes doivent jongler entre la préparation de Johnny Manziel et le désir de gagner le match de vendredi contre Hamilton.

Questionné quant à savoir s’il ferait joueur Vernon Adams à la place de Manziel advenant que ce dernier en arrache et que le match est toujours à la portée des Alouettes, Sherman a répondu qu’il ferait ce qui est le mieux pour le club.

« C’est sûr que je n’hésiterais pas. J’ai confiance en Vernon. Je sais que ce ne sera pas toujours parfait avec Johnny, mais en même temps on ne veut pas avoir plusieurs plans de match. L’objectif c’est d’avoir le plus de succès possible avec Manziel au poste de quart. On verra pour la suite...»

Pour sa part, Manziel espère avoir le plus de latitude possible de la part de l’entraîneur.

« J’espère qu’on me donnera toute la latitude. Je ne pense pas que j’aurai la laisse autour du cou. Ils m’ont dit que je venais ici pour être l’homme de la situation, donc je vais faire tout en mon possible pour faire gagner l’équipe.»

Luc Brodeur-Jourdain impressionné

Le joueur de ligne Luc Brodeur-Jourdain s’est dit impressionné par le travail de Manziel jusqu’à maintenant, indiquant toutefois que les nombreux changements dans l’effectif depuis le début du camp d’entrainement n’ont pas été faciles à gérer.

« Ça parait qu’il s’investit dans le projet. Il est venu nous voir les joueurs de ligne à l’attaque dans la salle de conférence. Il s’est informé de notre mode de travail. Nous avons discuté de certaines choses pour s’assurer de rendre son adaptation la plus facile possible. Je suis ravi de le voir s’impliquer ainsi. »

//

Mentionnons que Mitchell White qui a quitté le match sur civière, jeudi, marchait sur le terrain du Stade olympique mercredi après-midi. C’est un signe que l’état de sa blessure à la colonne n’est pas aussi grave qu’on l’avait anticipé.

Par ailleurs, l’ancien entraineur du Titan d’Acadie-Bathurst, Dino Masanotti, qui a survécu à deux accidents cardio-vasculaires, a livré un discours sur le thème du courage devant les joueurs des Alouettes. L’entraineur Mike Sherman a mentionné à quel point il avait touché les joueurs avec ses paroles d’encouragement.