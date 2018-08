Match historique: les Nationals écrabouillent les Mets 25-4

WASHINGTON - Dans le match le plus marquant de l'histoire de la franchise, Daniel Murphy a cogné deux circuits et les Nationals de Washington ont ouvert les écluses pour écrabouiller les Mets de New York 25 à 4.

Trea Turner, qui a été obligé de s'excuser à ses coéquipiers avant la rencontre pour avoir tenu des propos racistes et homophobes dans un gazouillis il y a de ça bien longtemps, a obtenu quatre des 26 coups sûrs des Nationals. Le lanceur Tanner Roark a frappé un double de trois points, alors que les Nationals ont profité de la première manche pour se forger une avance de 7-0.

Les Nationals ont ainsi établi un record de concession. Il s'agissait de la défaite la plus écrasante des Mets en 57 saisons d'histoire, bien pire encore que leur revers de 26-7 contre les Phillies de Philadelphie en 1985.

Le releveur Jose Reyers a fait sa première apparition au monticule en carrière, venant d'urgence en relève à son équipe. Le joueur de champ intérieur de 35 ans a concédé deux coups sûrs à Matt Adams et Mark Reynolds, alors que les Nationals ont ajouté six points en huitième. Avec une balle rapide atteignant les 85 miles à l'heure et une balle courbe avoisinant les 40 miles à l'heure, Reyes a alloué cinq coups sûrs et deux buts sur balles.

Murphy a récolté six points produits, tandis qu'Anthony Rendon qu'en a obtenu quatre. Ryan Zimmerman, qui a été atteint par le lancer de Reyes, a également étiré les bras.

En avance 7-0 après une manche, les Nationals ont inscrit trois points lors de chacune des quatre manches suivantes.

Bryce Harper, dont le nom a circulé dans les rumeurs de transaction, a cogné deux doubles d'un point.

Menant 26-1 en neuvième, le releveur Shawn Kelley a accordé un circuit à Austin Jackson.

Roark (5-12) a alloué un point et quatre coups sûrs en sept manches. Steven Matz (5-9) n'a effectué que deux retraits et a concédé sept points en première manche, son plus court départ en carrière.

Giants 3 Padres 2

Brandon Crawford a dénoué l'impasse en 10e manche en frappant un simple d'un point, Dereck Rodriguez a été solide durant sept manches sur la butte et les Giants de San Francisco ont eu le dessus 3-2 sur les Padres de San Diego, mardi.

Les Padres ont ainsi encaissé un septième revers d'affilée.

Andrew McCutchen a cogné un circuit pour les Giants, qui ont balayé la série de deux matchs et qui ont signé un troisième gain consécutif.

Les Padres présentent un dossier de 2-9 depuis la pause du match des étoiles et ont perdu un 14e match en 16 occasions. En juillet, ils ont affiché un rendement de 5-20.

Evan Longoria a frappé un triple en début de 10e aux dépens de Phil Maton (0-2) et a réussi à inscrire le point gagnant lorsque Crawford a envoyé la balle au champ droit.

Tony Watson (4-4) a récolté la victoire en raison d'une neuvième manche parfaite et Will Smith a obtenu son sixième sauvetage.

Rodriguez était en route vers son sixième gain, avant que Reyes Moronta ne permette aux Padres de niveler la marque en huitième, grâce au roulant de Manuel Margot.

Rodriguez a tenu les Padres en respect, leur concédant qu'un point, trois coups sûrs et trois buts sur balles. Il a également retiré sept frappeurs sur des prises.

Cubs 4 Pirates 5

Gregory Polanco a claqué son 19e circuit de la saison, Francisco Cervelli a ajouté son 10e et les Pirates de Pittsburgh ont vaincu les Cubs de Chicago 5-4.

Quelques heures après avoir ajouté le stoppeur Keone Kela et le partant Chris Archer, les Pirates ont signé un 16e gain à leurs 20 dernières sorties en venant à bout de Jon Lester (12-4) en milieu de match.

Le circuit de Polanco, le meneur dans l'équipe à ce chapitre, est venu en huitième manche et permis aux Pirates de se bâtir un coussin de deux points.

La claque de Polanco est devenue d'autant plus importante que le stoppeur Felipe Vazquez a accordé un simple au frappeur suppléant David Bote pour amorcer la neuvième et un double bon pour un point à Addison Russell.

Ce dernier s'est servi de sa vitesse pour se rendre au troisième but et avait été déclaré sauf, avant que la décision ne soit renversée après révision vidéo. Vazquez a retiré les deux frappeurs suivants pour mériter son 24e sauvetage en 28 tentatives.

David Freese a ajouté deux doubles productifs pour les Pirates.

Jameson Taillon (8-8) a été crédité de la victoire après avoir accordé trois points et sept coups sûrs en six manches et deux tiers.